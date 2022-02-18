Англия

Наставник "шпор" прокомментировал слухи о возможном конфликте с футболистами.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался о возможных конфликтах с футболистами на фоне трех поражений подряд в АПЛ.

Итальянский наставник считает, что журналисты искусственно пытаются найти проблему там, где ее нет.

"Я всегда говорил, что мне нравится моя работа в Тоттенхэме. Мне нравится общаться с игроками и тренировать их — я неоднократно об этом заявлял.

Не знаю, зачем журналисты пытаются найти конфликт там, где его нет. У нас все отлично", — приводит слова Конте Фабрицио Романо.

Отметим, что после трех поражений подряд Тоттенхэм опустился на восьмое место АПЛ, отстав от четвертой строчки на семь очков после 22 сыгранных матчей.

Ранее Конте оценил шансы своей команды на попадание в топ-4 по итогам сезона.