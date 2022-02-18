Англия

Наставник Челси прокомментировал цели клуба на сезон.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал турнирное положение в Английской Премьер-Лиге, где его команда отстает от лидера в лице Манчестер Сити на 16 очков.

Немецкий наставник считает, что его подопечные должны сосредоточиться на попадании в зону Лиги чемпионов.

"Нам нужно быть реалистами. Текущее положение — вызов для нас и нам это нравится. Тем не менее, 16 очков отыграть практически невозможно. Мы должны бороться за зону Лиги чемпионов.

По окончанию сезона мы посмотрим назад и оценим наши действия по ходу сезона — что получилось, что не получилось. Любой нормальный спортсмен старается совершенствоваться вне зависимости от своих достижений. В данный момент у нас очень непростое положение", — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Отметим, что следующий матч в рамках АПЛ Челси сыграет против Кристал Пэлас. Поединок состоится в субботу, 19 февраля в 17:00 по киевскому времени.

Ранее стали известны планы лондонцев на летнее трансферное окно.