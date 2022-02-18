Португальский защитник продолжит выступать за "лисов".
Рикарду Перейра, getty images
18 февраля 2022, 19:29
Лестер договорился о продлении контракта с одним из своих лидеров — правым защитником Рикарду Перейрой.
Как сообщает официальный сайт "лисов", новое соглашение с португальским футболистом подписано до лета 2026 года.
В текущем сезоне Рикарду Перейра провел 14 поединков, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.
Напомним, что другой футболист Лестера, Юри Тилеманс, отказался продлевать контракт и хочет покинуть команду летом.