Англия

Португальский защитник продолжит выступать за "лисов".

Лестер договорился о продлении контракта с одним из своих лидеров — правым защитником Рикарду Перейрой.

Как сообщает официальный сайт "лисов", новое соглашение с португальским футболистом подписано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Рикарду Перейра провел 14 поединков, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что другой футболист Лестера, Юри Тилеманс, отказался продлевать контракт и хочет покинуть команду летом.