Италия

22-летним итальянцем интересуются два европейских клуба.

Нападающий Ромы Николо Дзаньоло может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в услугах 22-летнего заинтересованы Ювентус и Тоттенхэм.

Отмечается, что руководство "волков" готово расстаться с форвардом за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дзаньоло провел 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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