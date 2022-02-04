22-летним итальянцем интересуются два европейских клуба.
Николо Дзаньоло, Getty Images
04 февраля 2022, 12:14
Нападающий Ромы Николо Дзаньоло может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, в услугах 22-летнего заинтересованы Ювентус и Тоттенхэм.
Отмечается, что руководство "волков" готово расстаться с форвардом за 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Дзаньоло провел 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
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