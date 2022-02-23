Форвард убежден, что находится в хорошей форме.
ромелу лукаку, getty images
23 февраля 2022, 16:13
Нападающий Челси и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассчитывает убедить наставника команды Томаса Тухеля выпустить его в стартовом составе на финальный матч Кубка английской лиги против Ливерпуля.
Бельгиец считает, что находится в хорошей форме и сможет помочь своей команде завоевать трофей, передает The Telegraph.
Лукаку разочарован тем фактом, что не принимал участия в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лилля и намерен доказать немецкому специалисту, что заслуживает быть в стартовом составе.
Финал Кубка лиги между Челси и Ливерпулем состоится в воскресение, 27 февраля в 18:30 по киевскому времени.
Отметим, что ранее Тухель заявил, что причина отсутствия форварда в составе на матч с Лиллем — усталость футболиста.