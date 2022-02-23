Англия

Наставник "красных" желает продлить контракт с ветераном.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением об истекающем контракте Джеймса Милнера с клубом.

Немецкий специалист заявил, что хотел бы продлить контракт с опытным футболистом.

"Милнер находится с самого первого моего дня в клубе. Не знаю, как бы я добился всего этого без него. Я даже не могу себе представить Ливерпуль без Милнера", — приводит слова Клоппа Фабрицио Романо.

Отметим, что контракт хавбека с клубом истекает летом 2022 года и стороны до сих пор не подписали новое соглашение. По информации британских СМИ, Ливерпуль уже сделал предложение Милнера касаемо нового контракта, однако сам футболист по-прежнему не дал ответ.

В текущем сезоне на счету Милнера 25 матчей в футболке Ливерпуля, в которых он сумел отдать три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что поединок против Интера в рамках Лиги чемпионов стал для Милнера 800-м в карьере.