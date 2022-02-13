Англия

КЛуб хочет пролонгировать контракт с ветераном.

Ливерпуль ведет переговоры с полузащитником Джеймсом Милнером. Об этом сообщил Юрген Клопп.

"Переговоры с Милнером идут, но пока рано о чем то конкретном разговаривать. Мы поговорим с ним и посмотрим, как будет дальше. Нет никаких шансов, что Джеймс завершит карьеру", — цитирует Клоппа Фабрицио Романо.

Отметим, что Милнер присоединился к Ливерпулю в 2015 году, а его нынешний контракт действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету 36-летнего полузащитника 23 матча во всех турнирах за "красных", в которых он оформил три ассиста.

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