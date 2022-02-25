Англия

Головний тренер Саутгемптона розповів про те, як обходиться без досвідчених гравців.

Ральф Хазенхюттль вважає що свої плюси та мінуси є в молодих та досвідчених гравців.

“Часом легше працювати з молодими гравцями, бо їх “жорсткий диск” не переповнений, — цітує Хазенхюттля The Guardian. — Щоб чомусь навчити досвідченого гравця, треба докласти набагато більше зусиль”.

“Досвідчений гравець вважає, що вже усе знає, та віддає перевагу власному досвіду. Молодий гравець розуміє, що йому ще треба вчиться, його мозок відкритий для шнформації”.

“Тим не меньше, без досвідчених гравців важко, інколи їх “автоматизма” дуже не вистачає”.

Після 25 туру Саутгемптон займає 10 мисце в АПЛ.