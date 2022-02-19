Германия

Будущий свободный агент будет нарасхват на трансферном рынке.

Стоило правому защитнику амстердамского Аякса Нуссеру Мазрауи объявить о том, что по окончании текущего сезона он покинет свой нынешней клуб, не став продлевать с ним отношения, как за ним тут же выстроилась цепочка претендентов на заключение сделки из различных европейских чемпионатов топ-уровня.

Итальянский Милан, каталонская Барселона, а теперь, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, и дортмундская Боруссия, связались с представителями футболиста, предложив свои услуги.

"Шмели" даже решили сыграть на опережение своих конкурентов, сразу предоставив на рассмотрение четырех летний контракт.

Отметим, что марокканский футболист в текущем сезоне сыграл 25 матчей, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.