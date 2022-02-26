Роналду: Молимось за мир

Англия

Португалець висловився проти війни.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду висловився щодо агресії РФ на Україну, українский народ.

"Ми повинні створити кращій світ для наших дітей. Молимось за мир", — написав Роналду в сторіс в Instagram.

Нагадаємо, що збірна Польщі відмовилась грати зі збірною РФ. Лідер команди Роберт Левандовські та Президент країни Анджей Дуда також висловились.