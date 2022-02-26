Роналду: Молимось за мир

Португалець висловився проти війни.
Кріштіану Роналду, Getty Images
26 февраля 2022, 12:55
Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду висловився щодо агресії РФ на Україну, українский народ.
"Ми повинні створити кращій світ для наших дітей. Молимось за мир", — написав Роналду в сторіс в Instagram.
Нагадаємо, що збірна Польщі відмовилась грати зі збірною РФ. Лідер команди Роберт Левандовські та Президент країни Анджей Дуда також висловились.
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