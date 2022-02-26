ЧМ-2022. Отбор

Національна команда Польщі не буде грати із карїною, що розв'язала війну в Україні.

Президент Польського футбольного союзу Чезаре Кулеша заявив, що національна збірна Польщі відмовляється грати із РФ.

"Досить слів, час діяти. Збірна Польщі не буде грати зі збірною Росії у стиковому матчі. Це єдине правильне рішення. Ми ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб подати ФІФА спільну позицію", — написав Кулеша у Twitter.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022