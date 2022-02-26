ЧМ-2022. Отбор
Національна команда Польщі не буде грати із карїною, що розв'язала війну в Україні.
Роберт Левандовські, Getty Images
26 февраля 2022, 11:20
Президент Польського футбольного союзу Чезаре Кулеша заявив, що національна збірна Польщі відмовляється грати із РФ.
"Досить слів, час діяти. Збірна Польщі не буде грати зі збірною Росії у стиковому матчі. Це єдине правильне рішення. Ми ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб подати ФІФА спільну позицію", — написав Кулеша у Twitter.
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