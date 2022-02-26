ЧМ-2022. Отбор
Нападник збірної Польщі висловив думку стосовно рішення футбольного керівництва країни.
Роберт Левандовські, Getty Images
26 февраля 2022, 12:03
Президент Польського футбольного союзу Чезаре Кулеша нещодавно заявив, що національна збірна його країни не має наміру проводити матч плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
Реакція польського и українського вболівальницького суспільства на подібну заяву була схвальною, але окрім цього свій коментар додав ще й капітан "біло-червоних" та лідер атак мюнхенської Баварії Роберт Левандовські.
"Це правильне рішення! Я не уявляю, щоб грати зі збірною Росії в ситуації, коли в Україні триває збройна агресія.
Російські футболісти та вболівальники за це не несуть відповідальності, але ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається", — висловив свою думку гравець.
Нагадаємо, що в матчах польської національної першості, які відбулися напередодні, фанати провели масові заходи на підтримку України.