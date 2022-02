Президент Польського футбольного союзу Чезаре Кулеша нещодавно заявив, що національна збірна його країни не має наміру проводити матч плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Реакція польського и українського вболівальницького суспільства на подібну заяву була схвальною, але окрім цього свій коментар додав ще й капітан "біло-червоних" та лідер атак мюнхенської Баварії Роберт Левандовські.

"Це правильне рішення! Я не уявляю, щоб грати зі збірною Росії в ситуації, коли в Україні триває збройна агресія.

Російські футболісти та вболівальники за це не несуть відповідальності, але ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається", — висловив свою думку гравець.

