Англия

Півзахісник Челсі прокоментував ситуацію в клубі.

Нголо Канте не сумнівається у майбутньому Челсі та не має наміру залишати клуб.

“З моменту прихода сюди я провів багато чудових сезонів з командою, тренерами та вболівальниками, — цитує півзахисника Фабріціо Романо. — Вважаю, що ці труднощі ми переживемо та продовжимо перемагати”.

“Саме таким я бачу своє майбутне, причому воно пов'язане з Челсі”.

У зв'язку з санкціями против РФ власник Челсі Роман Абрамович вирішив продати клуб.