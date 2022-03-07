Англия

Бразильський хавбек може продовжити свої виступи в АПЛ.

Півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутіньо може стати повноцінним гравцем клубу англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Goal.com, посилаючись на слова головного тренера "Львів" Стівена Джеррарда.

За інформацією джерела, в орендну угоду 29-річного бразильця включено опцію викупу футболіста і клуб АПЛ має намір їй скористатися.

Нагадаємо, Коутіньйо перебрався в Астон Віллу з Барселони в січні цього року на правах оренди до кінця сезону.

Цього сезону Філіппе провів сім поєдинків, у яких забив три голи і віддав три асисти.