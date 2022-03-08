Англия

Англійська Прем'єр-ліга вирішила вийти з окупантського ринку на тлі війни.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про припинення угоди з російським транслятором Rambler (Okko Sport) через військове вторгнення Росії на територію України.

Крім цього, АПЛ зробить пожертвування у розмірі одного мільйона фунтів стерлінгів для гуманітарної допомоги українському народу, який страждає від військових дій російського агресора.

Раніше багато команд АПЛ провели різні акції на підтримку українського народу. Це включало капітанські пов'язки у кольорах прапора України, а також різні банери на трибунах та табло стадіонів.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!