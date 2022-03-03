Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого тренера чемпіонату за підсумками лютого.

На нагороду претендують чотири спеціалісти - Мікель Артета з Арсеналу, Юрген Клопп з Ліверпуля, а також Ральф Хазенхюттль із Саутгемптона та Едді Хау з Ньюкасла.

Проголосувати за одного з кандидатів можна на сайті АПЛ до 7 березня, а переможця буде оголошено наступного тижня.

Раніше стали відомі претенденти на найкращого гравця місяця АПЛ за підсумками лютого.