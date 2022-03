Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого тренера чемпіонату за підсумками лютого.

На нагороду претендують чотири спеціалісти - Мікель Артета з Арсеналу, Юрген Клопп з Ліверпуля, а також Ральф Хазенхюттль із Саутгемптона та Едді Хау з Ньюкасла.

🔴 Mikel Arteta 🔴

🔴 Ralph Hasenhuttl ⚪️

⚫️ Eddie Howe ⚪️

🔴 Jurgen Klopp 🔴



It's time for you to decide February's @BarclaysFooty Manager of the Month 👔



🏆 #PLAwards | https://t.co/l7KgZebWKi 📩 pic.twitter.com/OA3jSo3QTx