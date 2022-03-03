Англійські клуби продовжують підтримувати нашу країну.
Фото ФК Манчестер Сіті
03 марта 2022, 20:20
Найближчого вікенду клуби АПЛ підготували чергову акцію на підтримку України — повідомляє The Athletic.
Капітани усіх команд вийдуть на поле у матчах 28 туру Прем'єр-ліги з пов'язками у кольорах українського прапору.
Також на табло та в інших місцях стадіонів будуть розміщени слова підтримки для нації, що веде героїчну боротьбу з агресором.
Раніше Олександр Зінченко організував збір коштів на потреби української армії.