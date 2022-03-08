Англия

Ганський хавбек набрав 49% голосів.

Півзахисника Арсеналу Томаса Партію визнано найкращим гравцем лондонського клубу за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Ганський хавбек переміг у голосуванні серед уболівальників, набравши 49% голосів.

У битві за нагороду Томас випередив півзахисника Мартіна Едегора та нападаючого Букайо Саку.

Минулого місяця Партій провів чотири повні матчі, в яких відзначився одним асистом.

Після 25 ігор Арсенал набрав 48 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.