Ганський хавбек набрав 49% голосів.
Томас Партей, Getty Images
08 марта 2022, 21:55
Півзахисника Арсеналу Томаса Партію визнано найкращим гравцем лондонського клубу за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Ганський хавбек переміг у голосуванні серед уболівальників, набравши 49% голосів.
У битві за нагороду Томас випередив півзахисника Мартіна Едегора та нападаючого Букайо Саку.
Минулого місяця Партій провів чотири повні матчі, в яких відзначився одним асистом.
Після 25 ігор Арсенал набрав 48 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.