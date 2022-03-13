Англия

Football.ua представляє анонс матчу 29-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Челсі та Ньюкаслом, яке пройде на стадіоні Стемфорд Бридж.

Челсі — Ньюкасл

Неділя, 13 березня, 16:00. Стемфорд Бридж, Лондон. Головний арбітр — Девід Кут. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

З приходом окупаційних російських військ на територію України розпочався непростий період не лише в історії нашої країни, а й для лондонського Челсі. Влада Великої Британії через агресію РФ ввела санкції проти російського бізнесмена та власника "синіх" Романа Абрамовича, які також не могли не позначитися на клубі. З Челсі мало того, що можуть зняти дев'ять очок, так ще й поточний сезон підопічні Томаса Тухеля можуть банально не дограти через відсутність фінансування через арештовані рахунки Абрамовича.

Яка доля чекає Челсі — поки що велике питання. Одне можна сказати напевно — ситуація, що склалася, не може позитивно позначатися на атмосфері всередині команди. Вже з'являється інформація про бажання низки футболістів "синіх" змінити клубну прописку, проте останні результати клубу можна розцінювати як більш ніж задовільні, якщо не брати до уваги поразку від Ліверпуля у фіналі Кубка англійської ліги за підсумками серії пенальті.

Що стосується Ньюкасла, що став нещодавно найбагатшим клубом світу після приходу інвесторів із Саудівської Аравії, то його завдання на цей сезон скромніші і вже озвучувалися новими власниками — збереження прописки в АПЛ.

Перед зимовим трансферним вікном "сороки" розташовувалися в зоні вильоту, але кампанія в останнє міжсезоння з підписання нових футболістів була вкрай активною і одразу принесла свої плоди. Що вже тут казати, якщо Ньюкасл не знає поразок в АПЛ із середини грудня минулого року, коли розгромно поступився Манчестер Сіті (0:4), а після цього здобув шість перемог, тричі зіграв унічию, вибрався із зони вильоту і зараз навіть не розглядається як явний претендент на пониження в класі.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,37, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 8,50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,30.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Джеймс, Пулішич, Аспілікуета, Хадсон-Одоі, Чілвелл — Тріппьєр, Льюис, Хейден, К. Вілсон

Під питанням: ... —Жоелінтон, Фернандес, Сен-Максімен, Крафт

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