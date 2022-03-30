"Сороки" слідкують за шотландським футболістом.
Аарон Гікі, Getty Images
30 марта 2022, 18:58
Захисник Болоньї Аарон Гікі потрапив в сферу інтересів Ньюкасла, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Ньюкасл хоче підсилити лівий фланг оборони влітку і спробує підписати Гікі влітку. Вартість шотландця оцінюється в суму 15-20 мільйонів євро.
В підписанні 19-річного гравця також зацікавлені Мілан, Астон Вілла та Брентфорд.
Цього сезону Гікі провів 27 матчів у складі Болоньї, в яких забив чотири голи і зробив одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл також проявляє інтерес до захисника Мілана Алессіо Романьолі.