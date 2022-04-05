Англия

"Сороки" готові відпустити свого лідера.

Ньюкасл готовий дозволити одному зі своїх лідерів вінгеру Аллану Сен-Максимену покинути клуб цього літа, повідомляє 90min.

Джерело стверджує, що керівництво клубу не готове підвищити і так солідну зарплату футболісту, а тому розглядає його продаж.

Цього сезону французький вінгер провів 29 поєдинків на клубному рівні, відзначившись п'ятьма голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Ньюкасл хоче придбати захисника Болоньї Гікі.