Англия

Фахівець прланує відновити кар'єру головного тренера.

Директор академії Евертона Девід Ансворт залишив клуб, у складі якого грає Віталій Миколенко — повідомив офіційний сайт “ірисок”.

48-річний фахівець планує очолити одну з команд у якості головного тренера. Яку саме — не повідомляеться.

Відомий екс-захісник Евертона, Вест Гема, Астон Вілли та інших команд свого часу виконував обов'язки головного тренера Престона, був асистентом головного у Шеффілд Юнайтед, очолював молодіжну команду та академію Евертона.

Двічі, у 2016-му та 2017 роках Ансворт тимчасово виконував обов'язки головного тренера Евертона.

За словами Ансворта, це найважче рішення у його житті — покинути команду, у складі якої він свого часу зіграв 350 матчів та виграв Кубок Англії у 1995 році. Але він не може знехтувати можливість на постійній основі зайняти посаду головного тренера на “дорослому” рівні.