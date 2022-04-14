Англия

Нападник спробує справити враження на нового тренера МЮ.

Антоні Мартіаль не вірить в те, що зможе залишитися у Севіл'ї, тож повернеться влитку до МЮ.

“Я бачу багато складнощів на шляху до того, щоб залишитися у Севіл'ї, — цитує француза АВС, — Тож я повернуся до Манчестер Юнайтед, а там вже побачимо, що буде далі”.

Мартіаль перебуває у оренді без пожливості викупу, до того ж Севіл'я не вирішила, чи потрібний їй форвард МЮ.

Влітку новим тренером Манчестер Юнайтед має стати Ерік тен Хаг, тож в Мартіаля є шанс спправити враження на голандця.