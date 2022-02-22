Италия

Француз, вероятно, покинет Манчестер Юнайтед.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль, который ныне выступает за Севилью на правах аренды, интересен миланскому Интеру.

Примечательно, что Мартиаль ищет замену Алексису Санчесу, перешедшего в Интер как раз из МЮ. Чилиец летом уйдет из итальянского клуба.

Также Интер рассмотрит варианты продажи лидера атаки Лаутаро Мартинеса. На его место, по мнению боссов клуба, подойдет Мартиаль.

Что касается запасных вариантов, то Интер не исключает переход летом в клуб форварда Лилля Джонатана Дэвида.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.