Нападающий Севильи Антони Мартиаль отметился лучшим голом недели в рамках первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Французский форвард завершил контратакующий выпад своей команды точным ударом в дальний угол ворот.

Martial and Sevilla's stunning team move wins Goal of the Week! 👏@Heineken | #UELGOTW | #UEL pic.twitter.com/N5WFUUFVZr