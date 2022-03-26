Испания

Французський форвард може повернутися до Манчестер Юнайтед.

Севіл'я до травня не планує вести переговори стосовно майбутнього Антоні Мартіаля — впевнений журналіст Фабріціо Романо.

Орендна угода с Манчестер Юнайтед не містить опцію викупа, а сам футболіст поки не переконав іспанців, що потрібен Севіл'є.

Можливо, Мартіаль залишиться в Іспанії ще на сезон, але рішення про це Севіл'я прийме не раніше травня.

26-річний Мартіаль провів 30 матчів у складі національної збірної Франції (2 гола) та грав за Ліон (4 матчі в усіх турнирах, 0 голів), Монако (70, 15), Манчестер Юнайтед (269, 79) та Севіл'ю (8, 1).