Український нападник запропонував цікаву ідею.
Андрій Ярмоленко, Getty Images
20 апреля 2022, 10:05
Нападник лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко напередодні дав інтерв’ю YouTube-каналу "КраСава", у якому відповів на питання стосовно власного ставлення до чергового витку агресії проти України, а також зробив заяву стосовно можливого проведення товариського поєдинку між його екс-клубом, київським Динамо, та його нинішнім клубом.
"Я зустрічався не з президентом, а розмовляв із Моєсом, тому що зараз насичений графік, чи можна організувати цю гру.
Я думаю, що, якщо Динамо приїде до Англії і люди дізнаються, що всі гроші підуть на відновлення України, благодійність, допомогу дітям, лікарням, то тут буде биток.
Якщо вдасться організувати цю гру, я із задоволенням зіграю за обидві команди, бо Динамо — команда номер один у моєму житті.
Наразі я є гравцем Вест Гема — команди, яку я ніколи не забуду. Навіть якщо я піду, я завжди пам'ятатиму цих вболівальників, які підтримували мене, мою родину та мою країну у ці важкі хвилини", — заявив український виконавець.
Нагадаємо, що раніше Андрій Ярмоленко зробив заяву стосовно свого можливого майбутнього в лондонському клубі
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