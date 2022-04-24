Наставник Арсеналу прокоментував виступи захисника команди.
нуну тавареш, getty images
24 апреля 2022, 12:52
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився щодо виступів захисника Нуну Тавареша.
Фахівець вважає, що португальцю потрібна допомога в тому, щоб стати висококласним футболістом.
"Нам потрібно допомогти Таварешу. Йому треба пережити всі ці хвилювання, щоб почати прогресувати. Так, звісно він буде помилятись на полі, адже немає того, хто б все життя не робив жодної помилки.
Я вважаю, що його треба пітримати, щоб згодом він стан дійсно класним футболістом", — наводить слова Артети Кріс Уайтлі.
Відзначимо, що Тавареш відзначився дебютним голом за Арсенал в минулому матчі з МЮ.