Англия

Німецький захисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер відхилив велику пропозицію від Манчестер Юнайтед через повагу до лондонського клубу. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" було готове задовольнити фінансові запити гравця та сплачувати йому близько 10 мільйонів євро на рік, але футболіст відмовився.

Швидше за все, Рюдігер стане гравцем мадридського Реала наступного літа, коли в нього закінчиться контракт із "синіми". Очікується, що угоду буде погоджено наступного тижня.

Цього сезону Рюдігер провів 47 поєдинків, у яких забив п'ять голів і віддав чотири асисти.