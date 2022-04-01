Англия

Захисник має пропозиції від різних клубів, але не виключає варіант з Челсі.

Антоніо Рюдігер може залишитися в Челсі в залежності від того, хто стане новим власником клубу — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Контракт захисника Челсі завершується у червні, тож він та його агенти ведуть перемовини з Барселоною, ПСЖ, Ювентусом та іншими клубами, але не виключає можливості подовження с Челсі.

Претенденти на Челсі мають право подавати свої “проєкти” до 11 квітня 2022 року.

29-річний Антоніо Рюдігер провів 50 матчів за національну збірну Германії (2 голи) та грав за Штутгарт (80 матчів в усіх турнирах, 2 голи), Рому (72, 2), та Челсі (191, 10).