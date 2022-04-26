Англия

Українець провів якісний матч проти Вотфорда.

Український універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до команди тижня англійської Прем'єр-ліги за версією WhoScored.

Цього тижня 25-річний українець провів повний поєдинок проти Вотфорда (5:1), у якому відзначився результативною передачею. За ту гру він отримав оцінку у 7,61 бала.

Також зазначимо, що до команди тижня увійшли ще три партнери по команді українця — Кевін де Брюйне, Джек Гріліш та Габріель Жезус, який оформив покер.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував виступи футболіста збірної України.