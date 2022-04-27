Англия

Наставник МЮ висловився щодо майбутнього матчу АПЛ.

Напередодні чергового матчу Англійської Прем'єр-Ліги, в якому Манчестер Юнайтед зустрінеться із Челсі, тимчасовий наставник манкуніанців Ральф Рангнік висловився щодо зустрічі.

Фахівець вважає, що команда забов'язана перемагати заради своїх фанатів.

"Ми повинні показати тисячам наших фанатів, що можем перемагати таку команду, як Челсі. Ми повинні переграти Челсі заради них. Це наша робота — готуватись від матчу до матчу та перемагати", — розповів Рангнік клубній прес-службі.

Відзначимо, що матч Манчестер Юнайтед — Челсі відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.

Раніше стали відомі подробиці із лазарети "червиних дияволів" напередодні зустрічі.