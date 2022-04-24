Англия

Наставник МЮ висловився щодо поразки в матчі чемпіонату Англії.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку чемпіонату Англії вирушив у гості до Арсеналу і зазнав поразки з рахунком 1:3.

Тимчасовий головний тренер "червоних дияволів" Ральф Рангнік висловився щодо минулого матчу, в якому його команда не змогла забити з пенальті, а також мала чимало моментів.

"Команда зіграла дуже добре, але результат не відповідає нашим амбіціям. Ми мали достатньо моментів, щоб забити достатньо для перемоги. Пенальті, поперечина, дві штанги.. Нам, м'яко кажучи, не пощастило. Також було декілька дивних рішень ВАР.

Я вважаю, що третій гол Арсенал забив з положення поза грою. Натомість другий гол Роналду був чистим. Ці рішення меня зовсім не зрозумілі", — вважає німецький фахівець.

Відзначимо, на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед.