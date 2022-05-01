Англия

Англійський клуб веде перемовини з 51-річним іспанцем щодо продовження угоди.

Манчестер Сіті хоче продовжити контракт із головним тренером Хосепом Гвардіолою. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "міщан" має намір продовжити контракт із 51-річним фахівцем до літа 2025 року. Чинний контракт Гвардіоли розрахований до літа 2023 року.

Гвардіола очолив "міщан" влітку 2016 року. За цей час він виграв три титули АПЛ, Кубок Англії, чотири Кубки англійської ліги та два Суперкубки країни.

Також зазначимо, що за чотири тури до завершення сезону Манчестер Сіті лідирує у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на одне очко. Також "міщани" обіграли Реал (4:3) у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.