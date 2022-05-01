Англия

Українець зіграє у шостому матчі АПЛ поспіль.

Сьогодні, 1 травня, відбудеться матч 35 туру англійської Прем'єр-ліги між Евертоном та лондонським Челсі.

Головний тренер "ірисок" Френк Лампард вирішив довірити місце у стартовому складі українському захиснику Віталію Миколенко. Для нього це буде шостий матч АПЛ поспіль.

Нинішнього сезону Миколенко провів 11 матчів, але поки що без результативних дій.

Після 32 турів Евертон набрав 29 очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ, а до рятівного 17 місця – п'ять балів, але "іриски" мають дві гри в запасі. У Челсі 66 очок після 33 матчів і третій рядок.

Матч Евертон — Челсі розпочнеться о 16:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.