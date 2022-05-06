Лондонці готуються до прощання італійського тренера.
Антоніо Конте, getty images
06 травня 2022, 20:24
Тоттенгем готується до можливого відходу Антоніо Конте з команди до найближчого літнього трансферного вікна.
Як повідомляє видання Telegraph, у лондонському клубі визначилися з потенційною заміною для італійця – "шпори" розглядають кандидатуру Грема Поттера.
За свою тренерську кар'єру 46-річний фахівець очолював шведський Естерсунд, Суонсі та Брайтон.
Нагадаємо, що Конте повідомив керівництву ПСЖ, що мріє очолити клуб.