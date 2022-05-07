Англия

Іспанський фахівець висловився про продовження контракту з Арсеналом до літа 2025 року.

Напередодні лондонський Арсенал оголосив про продовження контракту з головним тренером Мікелем Артетом, який буде розрахований до сезону-2024/25.

Керманич "канонірів" поділився емоціями від підписання нової угоди і заявив, що клуб запропонував йому новий контракт після трьох поразок поспіль від Крістал Пелес, Брайтона та Саутгемптона.

"Клуб був сповнений рішучості зробити це зараз. Вони хотіли продемонструвати стабільність та прихильність нашому проєкту.

Арсенал запропонував мені контракт, коли ми програли три матчі поспіль... Такого у футболі не буває. Коли я це побачив, я розчулився. Це сказало мені про те, що ці хлопці серйозно налаштовані", — цитує слова Артети журналіст Кріс Уітлі.

Нагадаємо, у наступному матчі на Арсенал чекає домашня зустріч з Лідсом. Цей поєдинок відбудеться завтра, 8 травня, о 16.00.