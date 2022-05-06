Англия

Іспанський спеціаліст продовжить очолювати лондонський клуб.

Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із головним тренером Мікелем Артетою.

Нова угода з 40-річним іспанським фахівцем розрахована до кінця сезону-2024/25.

Нагадаємо, Артета виступав за "пушкарів" з 2011 по 2016 рік, а потім очолив клуб у 2019 році після роботи ассинтом у тренерському штабі Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті.

Разом із Артетою Арсенал виграв Кубок та Суперкубок Англії.

Після 34 турів Арсенал посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ, борючись за місця у Лізі чемпіонів.

Також нову угоду підписав наставник жіночої команди Арсеналу Йонас Ейдевалл.