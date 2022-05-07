Англия

Матч 36 туру АПЛ відбудеться сьогодні, 7 травня.

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель прокоментував кадрові проблеми своєї команди напередодні зустрічі 36 туру АПЛ проти Вулвергемптона.

"Канте не встигає відновитись, Жоржиньо теж вибув, ці гравці пропустять найближчий матч. Хадсон-Одої та Бен Чілуелл, як і раніше, відсутні.

Лукаку великий гравець. Він не вийшов у матчі з Евертоном, оскільки у нас було лише три заміни, і, на жаль, ми використали одну у перерві, замінивши Жоржиньо. Інакше була велика ймовірність, що ми зробили б ті самі заміни, що й у матчі з Вест Гемом, коли на полі з'явилися Лукаку, Крістіан Пулішич та Хакім Зієш. Він дуже добре тренувався, тому можливо він вийде у стартовому складі", — цитує Тухеля прес-служба Челсі.

Нагадаємо, матч Челсі — Вулвергемптон відбудеться сьогодні, 7 травня, о 17:00 за київським часом.