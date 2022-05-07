Англия

45-річний португальський фахівець не зможе керувати своєю командою.

Головний тренер Вулвергемптону Бруну Лаже заразився коронавірусом, повідомляє прес-служба клубу.

45-річний португалець склав позитивний тест на коронавірус напередодні поєдинку АПЛ. Через це він не зможе керувати своїми підопічними у майбутній грі.

Нагадаємо, матч Челсі — Вулвергемптон відбудеться сьогодні, 7 травня, о 17:00 за київським часом.

Після 34 турів Челсі набрав 66 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, а у Вулвергемптону — 49 балів і восьмий рядок.