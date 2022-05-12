"Молотобійці" хочуть підписати англійця.
Джесі Лінгард, getty images
12 травня 2022, 16:34
Вест Гем розглядає різні варіанти посилення середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання 90min, "молотбійці" відновили інтерес до півзахисника Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарду.
У поточній кампанії Джессі Лінгард провів за Манчестер Юнайтед 22 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав асист. Його контракт спливає влітку цього року.
Нагадаємоб що чотири гравці Манчестер Юнайтед залишать команду по закінченню сезона.