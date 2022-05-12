Англия

"Молотобійці" хочуть підписати англійця.

Вест Гем розглядає різні варіанти посилення середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, "молотбійці" відновили інтерес до півзахисника Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарду.

У поточній кампанії Джессі Лінгард провів за Манчестер Юнайтед 22 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав асист. Його контракт спливає влітку цього року.

Нагадаємоб що чотири гравці Манчестер Юнайтед залишать команду по закінченню сезона.