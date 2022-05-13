Англия

Мікель Артета залишився незадоволеним суддівством у матчі чемпіонату Англії проти "шпор".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував поразку своєї команди у матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема (0:3).

Зазначимо, що вже з 33 хвилин Арсенал грав у меншості після видалення Роба Голдінга.

"Якщо я скажу те, що думаю, мене усунуть на півроку. Я не вмію брехати, тому волію не казати того, що думаю. Я не можу сказати, що думаю.

Я не незадоволений своїми гравцями. Я пишаюся своїми гравцями. Я хочу, щоб судді постали перед камерою та пояснили свої рішення. Це ганьба, бо сьогодні було знищено таку гарну гру. Рішення прийнято. Ми не можемо його змінити. Суддя має ухвалювати рішення у футболі", — наводить слова Артети ВВС.

Після 36 турів Арсенал набрав 66 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, а Тоттенхем — 65 балів і п'ятий рядок.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Арсенал.