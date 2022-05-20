Англия

Наставник "львів" поділився своїми думками перед заключним туром.

Головний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард прокоментував майбутній матч останнього туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

"Перша частина роботи полягала у тому, щоб фінішувати у безпечній зоні, але ми хотіли завершити сезон у першій половині таблиці. Рухаючись уперед, нам потрібно вдосконалюватися у багатьох моментах, додавати багато в чому.

Ми намагатимемося зробити все можливе, щоб наші вболівальники пишалися в останній день сезону. У нас мало часу, щоб підготуватися до гри з Манчестер Сіті. Ми намагатимемося максимально ускладнити їм завдання у боротьбі за титул. Боротимемося за все, що зможемо", — наводить слова Джеррарда ВВС.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Астон Вілла відбудеться 22 травня о 18:00 за київським часом.

Перед останнім туром АПЛ Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю, набравши 90 очок, випереджаючи Ліверпуль на один бал. В активі Астон Вілли 45 балів та 14 рядок.