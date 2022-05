Технічні спонсори футбольних клубів наприкінці майже кожного сезону намагаються задовільнити потреби споживчого ринку в створенні нового образу для команд.

Претендент на титул англійської Прем’єр-ліги за підсумками поточного сезону, Манчестер Сіті, через цю тенденцію також отримав оновлення для домашнього комплекту власної форми.

Звичні блакитні відтинки не полишили загальний дизайн, проте емблема "містян" перемістилася до центру композиції, тоді як під нею буде розташовано логотипи технічного та титульного спонсорів клубу.

Окрема увага також надається зображення корони з надписом The King на комірці, яка присвячена культовому півзахисникові Сіті Коліну Беллу, який завершив свій життєвий шлях 5 січня 2021 року.

Також не забув Сіті про власні географічні та історичні коріння, розмістивши окремий стікер із зображенням корабля, як і на логотипі клубу.

Зауважимо, що в презентації домашньої форми взяв участь український футболіст Олександр Зінченко.

