Англия

Это была ошибка. Он поскользнулся. Но было еще много всего.

Сьогодні рівно 8 років з дня падіння Стівена Джеррарда у поєдинку проти Челсі. З цієї нагоди ми вирішили перепідняти цей текст мовою оригіналу.

Это было касание при развороте, вы все это прекрасно знаете. Вы получаете мяч в центре поля, разворачиваетесь на 180 градусов, совершая малейшее прикосновение к мячу, чтобы замедлить его движение, Вы все делаете правильно.

Это займет всего секунду, даже не две. Вы просто держите мяч в движении, переключаете игру, растягиваете полузащиту. Подобный прием происходит 50 раз за одну игру, в той конкретной игре — 58. Стивен Джеррард проворачивает подобное даже во сне…

Томаш Калаш — помните такого игрока? Тот матч, это был его первый тайм в английской Премьер-лиге. Он только что ушел от опеки во время углового и пробил головой. Мяч полетел мимо, а Калаш в отчаянии ударил штангу ногой. Это был предупреждающий знак…

Ливерпуль исполнял удар от ворот, Брендан Роджерс в том матче хотел, чтобы его парни играли с мячом, разыгрывали его в центре поля. Джеррард во время розыгрыша ударов от ворот становился лишним игроком в защите, оказываясь между двумя центрбеками Сахо и Шкртелом. Это позволяло фланговым защитникам уходить глубже в атаку. Партнеры Джеррарда по центру полузащиты также отходят повыше. Стивен Джеррард — последний человек перед вратарем, проблем не должно быть, один из лучших распасовщиков в истории АПЛ, с божественным касанием. Сахо знает это, он отдает ему передачу, главному человеку того Ливерпуля.

Джеррард уже видел два варианта продолжения владения — отдать Шкртелу, который находился еще правее от него, или Лукасу Лейве, который опустился для получения мяча. До конца первой половины главного матча сезона оставалось 35 секунд, Джеррард хотел сделать все быстро.

Мяч катится к Стивену. Волнение, беспокойство, нервы, он поднимает голову, на мгновение отрывает от земли обе стопы. Он не смотрит на мяч, ему это не нужно, он проворачивает подобное даже во сне. Он отчаянно хочет продолжить атаку и совершить последний шанс в первой половине, чтобы забить…выиграть матч…выиграть титул. Стивен делает все очень быстро, а мяч пролетает мимо ноги, в каких-то миллиметрах. Если бы на бутсе Джеррарда были даже волоски с кисточки для рисования, они бы замедлили тот мяч, но их там не было. А газон? Он был таков, что мяч летит по нему молниеносно.

Они поливали поле буквально целый день, — тележурналист Эд Чемберлен.

Паника.

Демба Ба тут же ожил. Легко представить, как перед матчем тогдашний главный тренер Челси Жозе Моуриньо говорит нападающему прессинговать защитников, ведь Сахо и Шкртел не самые сильные ребята в плане розыгрыша мяча. Но Демба не мог ожидать такой ошибки. Не от Джеррарда.

Стивен понял, что отпускает мяч, но он все еще был ближе к нему, чем Ба. Два метра против пяти, но…

Джеррад понимает, что происходит, он пытается догнать мяч, догнать Ба, сбить его, что-нибудь. Но этого не случится, он поскользнулся, он упал. Он слишком рано наклонился вперед, в 9 из 10 случаев, когда ты бежишь вот так, под углом в 45 градусов, ты упадешь.

Он потерял равновесие, когда Ба был всего в трех метрах от мяча. В тот момент Энфилд — это каток, и правая нога Джеррарда скользнула по нему.

Ба в двух метрах от мяча.

Ба в одном метре от мяча

Ба с мячом, а Джеррард только едва встал на ноги.

Внутри Энфилда слышны голоса только фанатов Челси. От болельщиков Ливерпуля исходит только гробовая тишина. Сахо, Джеррард, Шкртел — все несутся за форвардом Челси. Миньоле действует, как пишут учебники, сокращает дистанцию к Демба Ба, чтобы у того было меньше вариантов куда пробить. Но он находит такой вариант — между ног голкипера.

Бельгийского вратаря затем будут осуждать.

"Вы смотрите на своего вратаря и думаете: " Давай же, выиграй нам этот чемпионат. Сделай так, чтобы это стало решающим моментом сезона", — говорил Джейми Каррагер, легендарный защитник Ливерпуля.

Уже спустя годы согласился с Каррагером Гари Невилл, легенда главных врагов Ливерпуля — Манчестер Юнайтед: "Мне кажется, что тот удар Ба был очень плохим, форвард не был уверен в себе. Но никто не обвинял Миньоле в этом голе".

Ба праздновал очень спокойно, Мохаммед Салах прибежал поздравлять партнера, наверное не догадываясь, что через несколько лет будет сам бороться за победу Ливерпуля в чемпионате. Моуриньо выглядел самодовольным. Это был его самый значимый бессмысленный гол в карьере.

- Это типичный Моуриньо, типичный Челси, — говорит комментирующий матч Гари Невилл.

- Но не типичный Джеррард, — спокойным голосом отвечает ему другой комментатор Мартин Тайлер.

Это была ошибка. Он поскользнулся. Но было еще много всего.

Чемпионские титулы в АПЛ определяются тысячами подобных эпизодов за весь сезон. Многие из них также значимы — травмы, судейские решения, голы на последних минутах матчей, много чего.

Помните победный гол Деяна Ловрена, тогда еще игравшего за Саутгемптон, на Энфилде в сентябре 2013-го? Тогда судья мог вполне засчитать фол с его стороны. Или Вито Маноне. Помните, как итальянец не зафиксировал в руках удар Насри, дав мячу пересечь линию? Не помните? И я не помнил, пока не посмотрел на них только что.

Ну ладно, а ошибка защитника Ливерпуля Коло Туре, который отдал пас поперек своей штрафной прямо на Виктора Аничебе, форварда ВБА. Аничебе забил, матч закончился ничьей. А шедевр от Шейха Тиоте в матче с Сити помните? Его тогда не засчитали из-за, якобы офсайда, а Сити тогда мог потерять очки. Тоже не помните? И я только что нагуглил.

Вот что делает падение Джеррарда таким запомнившимся. Это было как в театре, это было так прекрасно и так несправедливо.

Всего за две недели до матча с Челси, после победы со счетом 3:2 над Сити на Энфилде, которая перевернула гонку за титул в пользу Ливерпуля, речь Джеррарда для своих партнеров попала в радиус действия микрофонов.

Сдерживая слезы радости, Джеррард кричал.

"Мы **** сделали это. Теперь **** этот титул не ускользнёт от нас. Он не ускользнет от нас снова. Слушайте, слушайте. Мы едем в Норвич. Делаем все так же. Давайте, вперед".

Иронично, Стивен дважды сказал слово "ускользнет" (slip — ускользать, поскальзываться, — прим.).

Сейчас, оглядываясь назад, скорее всего я бы высказался намного спокойнее.

"Я бы хотел вернуться в тот день", — говорит Джеррард. — "Если бы я мог перемещаться во времени, я бы вернулся в тот день, не день матча с Челси, а встречи с Сити. Я бы вернулся и попытался бы пойти другим путем, более спокойно и с большим осознанием того, где мы были в то время".

"Это была страсть, это были эмоции, в тот момент я почувствовал, что парни действительно нуждаются в подобных словах. Но сейчас, оглядываясь назад, скорее всего я бы высказался намного спокойнее, я бы понимал, с кем нам еще предстоит играть".

После победы над Сити у Ливерпуля было преимущество над "горожанами" в семь баллов, но у тех было два матча в запасе. Одну из этих игр Сити провел неудачно — ничья против Сандерленда. В следующем туре Ливерпуль победил Норвич (3:2), а Сити обыграл Вест Бром.

Перед матчем с Челси отрыв от Сити составлял шесть баллов. У "горожан" игра в запасе и превосходство в разнице забитых/пропущенных.

Команда Мануэля Пеллегрини свой матч 36-го тура выиграла, был повержен Кристал Пэлас, и после поражения Ливерпуля уже Сити командовал парадом — побеждаешь во всех матчах и становишься чемпионом.

Сити на следующей неделе приехал в Ливерпуль на матч против Эвертона. Фанаты "красных" тогда точно болели против принципиального соперника (ничего не напоминает?). Сити пропустил первым, но позже забил трижды, позволив Эвертону отыграть только один мяч.

У Сити оставалось два домашних матча против Астон Виллы и Вест Хэма, но сам Ливерпуль еще больше упростил "горожанам" задачу.

Ливерпуль приехал на Селхерст Парк в гости к Кристал Пэлас. На 55-й минуте Луис Суарес сделал счет 3:0 в пользу своей команды. На 79-й Дилэйни, забивший ранее в свои ворота, отквитал один гол, а Двайт Гэйл за следующие 10 минут оформил дубль, сравняв счет.

Суарес плакал, но не этот матч стал поворотным событием в борьбе за титул, этим событием стало падение Джеррарда.

"Это был самый трудный день в моей жизни, и он все еще остается таковым", — сказал Джеррард в 2017 году. "Когда я умру, это будет самый трудный день в моей жизни, потому что его трудно стереть из памяти".

"Но я списываю это на неудачу. Если бы я ошибся в том матче — забил гол в свои ворота или же отдал неточную передачу, я, возможно, не смог бы с этим жить. Здесь же было простое невезение, поэтому я стараюсь не винить себя очень сильно".

Челси выиграл со счетом 2:0, Виллиан забил второй мяч в дополнительное время. Моуриньо, празднуя, побежал по боковой линии так, будто они сами только что выиграли чемпионат. Фактически, они вернулись в гонку за титул, но только на мгновение. Ничья с Норвичем через неделю оставила их без шансов.

Моуриньо видел эту ситуацию по-другому.

"Наша позиция на тот момент была, так сказать, подпозицией", — сказал он несколько месяцев спустя. "Этот матч для нас означал просто профессиональную гордость. Вы должны идти на каждую игру и пытаться выиграть, но мы не участвовали в гонке за титулом. Это просто был матч, который дал чемпионство Манчестер Сити".

Португальский тренер внес шесть изменений в свой состав по сравнению с предыдущим матчем. Включая замену Гэри Кэхилла на Томаша Калаша, который ранее говорил: "Я игрок для тренировок, если им нужен тренировочный конус, меня ставят туда".

Челси собрался, "сыграл шесть защитников и припарковал два автобуса", — так сказал Брендан Роджерс.

"Челси сделал невероятную работу", — говорил Гарри Невилл. — "Такое чувство, что каждые пять минут были тщательно спланированы Жозе Моуриньо".

Никто не сделал для борьбы Ливерпуля за чемпионство больше, нежели Джеррард. После той злополучной ошибки он был вынужден, раз за разом пробивать издали, чтобы исправить ситуацию. И его можно понять, проходы в штрафную и подачи не приносили ничего.

"Раньше я не мог сказать об этом публично, но меня всерьез беспокоила одна вещь. То, как мы мыслили перед матчем с Челси, мы считали, что разорвем их", — рассказал Джеррард в своей книге "Моя история" 2015 года. — "Я чувствовал чрезмерную уверенность когда тренер (Роджерс) разговаривал с командой. Я боялся этого тогда".

Роджерс ответил в 2018 году: "Не думаю, что был уверен в себе больше, чем в других матчах".

Была ли это попытка приуменьшить свою вину или свалить ее на кого-то другого? Не знаем. Но совершенно точно Джеррард на полную прочувствовал боль от своей ошибки. Во все той же книге он описал первые часы после матча.

"Я сидел на заднем сиденье автомобиля. Я чувствовал, как слезы катятся по моему лицу. Я давно не плакал, много-много лет. Но по дороге назад я не мог остановиться, слезы продолжали идти. Я даже не смогу вспомнить, были ли дороги переполнены машинами, или такими же пустыми, как я внутри. Это убивало меня".

"Я чувствовал горе подобное тому, когда вы теряете близкого члена семьи. Такое чувство, будто все 25 лет, которые я провел в клубе, вылились из меня. Я даже не предпринимал попыток остановить эти слезы, просто прокручивал события того дня в своей голове".

Стивен не имел шансов избежать безжалостных насмешек в свой адрес. Спустя семь месяцев после того матча в Донкастере в скачках принимала участие лошадь по кличке "Gerrard Slip" (падение Джеррарда). В одном из последних матчей Стивена за Ливерпуль, на Стэмфорд Бридж в мае 2015 года болельщики Челси аплодировали ему, когда он покидал поле. Их мотив был понятен.

"Я был более счастлив аплодисментами фанатов Ливерпуля. Поклонники Челси проявили уважение ко мне на пару секунд, но убивали меня всю игру, так что я не хочу говорить о них, что-то хорошее". А сколько было мемов?

Сейчас Ливерпуль снова гонится за чемпионским титулом, первым с 1990 года. Только пять игроков из нынешнего состава команды уже родились, когда этот клуб в последний раз выигрывал чемпионат. Только Джордан Хендерсон, Симон Миньоле и Даниэль Старридж участвовали в том матче с Челси в 2014 году. И Салах.

Моменты и события определят чемпиона сезона-2018/19. Такие моменты:

- как незабитый пенальти Рияда Мареза.

- как автогол Альдервейрельда.

- как невероятное спасение собственных ворот Джоном Стоунзом.

Падение Джеррарда – исторический момент. Он на годы остался в памяти человечества. Ливерпуль же надеется, что через несколько недель о нем забудут.

Sky Sports, "Gerrard — The Story of The Slip", перевод Василий Войтюк.