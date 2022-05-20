Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.

У рамках перенесеного матчу 18 туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла на своєму полі розійшлася миром із Бернлі.

Матч закінчився із рахунком 1:1. У складі гостей результативним ударом відзначився Барнс, який реалізував пенальті наприкінці першого тайму. На початку другого тайму господарі зрівняли рахунок зусиллями Буендії.

Після 37 турів Астон Вілла набрала 45 очок і займає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, а Бернлі — 35 балів і 17 рядок.

Огляд матчу

Астон Вілла — Бернлі 1:1

Голи: Буендія, 48 — Барнс, 45 (з пенальті).