Украина

Португальський фахівець не зацікавлений у послугах ізраїльтянина.

Нападник донецького Шахтаря Манор Соломон міг перебратися до італійської Серії. Про це повідомляє Forzaroma.info.

За інформацією джерела, керівництво "гірників" запропонувало придбати 22-річного ізраїльтянина, але головний тренер "вовків" Жозе Моуріньйо не зацікавлений у футболісті.

Цього сезону Соломон провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири м'ячі і віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Соломон близький до переходу до Фулгема.