Португальський фахівець не зацікавлений у послугах ізраїльтянина.
МАНОР СОЛОМОН, GETTY IMAGES
21 апреля 2022, 13:16
Нападник донецького Шахтаря Манор Соломон міг перебратися до італійської Серії. Про це повідомляє Forzaroma.info.
За інформацією джерела, керівництво "гірників" запропонувало придбати 22-річного ізраїльтянина, але головний тренер "вовків" Жозе Моуріньйо не зацікавлений у футболісті.
Цього сезону Соломон провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири м'ячі і віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Соломон близький до переходу до Фулгема.