Украина

Хавбек поділився враженнями після матчу з Антальяспором.

Півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Антальяспору (2:1).

"Насправді, чую гімн України вже понад три роки, і я дуже прив’язаний до клубу, країни. Те, що відбувається в Україні – просто жахливо. Сподіваюся, усе це якнайшвидше закінчиться. Зараз, коли клубу була потрібна допомога, я приїхав і підтримав, адже Україна переживає складну ситуацію і клуб теж. Тож для мене це багато що означає.

Я говорю з хлопцями та можу сказати, що українці справді дуже сильні. Щось страшне відбувається зараз в Україні, але всі без винятку українці в такий момент сильні, згуртовані, вони разом. Усе одно намагаються спілкуватися, посміхатися, як це робили раніше. Усі сподіваються, що ситуація якнайшвидше вирішиться.

Присвячую свій гол Україні, уболівальникам Шахтаря. Так, ми не проводимо зараз офіційні матчі, але в нас є це благодійне турне, тому присвячую забитий м’яч усім футбольним фанатам. Хочу сказати, що, попри всю складність ситуації для гравців та всіх людей, ми гідно граємо проти сильних команд – Антальяспора, Фенербахче. Це говорить про те, що Шахтар забезпечений гарними гравцями на наступні роки", - наводить слова Соломона прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Антальяспор — Шахтар.