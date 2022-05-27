Англия

Український універсал може змінити клубну прописку цього літа.

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Джек Гоган у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлений лондонський Арсенал.

Також наголошується, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета розглядає українця не як захисника, роль якого він виконує у складі "городян", а як гравця центру поля – позицію, на якій він виступає у збірній.

Зазначимо, що Артета в курсі всіх якостей українського футболіста, адже він працював у тренерському штабі Манчестер Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Цього сезону Зінченко провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився п'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Зінченко вчетверте виграв Прем'єр-лігу з Манчестер Сіті.