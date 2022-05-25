Украина

Українець приєднався до національної команди після перемоги у чемпіонаті Англії.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував своє повернення до національної команди перед відбірковим матчем ЧС-2022 проти Шотландії, вигравши перед цим англійську Прем'єр-лігу з Манчестер Сіті.

"Дякую за привітання, дуже радий усіх бачити. Усі клубні справи вже позаду, тому треба одразу переключатися на збірну, адже в нас неймовірно важливий поєдинок із Шотландією. Тож забуваємо про клуб усі думки про національну команду.

Мій триб’ют після перемоги в чемпіонаті Англії? Я говорив це багато разів, але буду повторювати ще й ще, що я дуже пишаюся бути українцем. Тієї миті я думав про тих людей, які, на жаль, уже загинули, і про тих, які прямо зараз виживають у неймовірно важких умовах. Я просто хотів від себе дати їм хоч якусь посмішку на декілька секунд", - наводить слова Зінченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго.